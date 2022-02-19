عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ لقاء الخميسي برفقة داليا البحيري

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي

 لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي  بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود برفقة داليا البحيري، مما حازت على إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي لجمهورها: عمرك فكرت ايه اللي بيميزك عن غيرك

لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

ويعد أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

أزمات لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي اطلالات لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

ترشيحاتنا

عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

استهداف مقر حزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي.. صور

الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. الحظ يبتسم للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ما تخافوش.. وزير التعليم: اكتسبنا خبرة كبيرة فى تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

دعاء نزول المطر مأثور عن النبي.. وماذا نفعل عند سقوطه؟

مش جارية ولا عبده.. عمرو أديب عن عروس الإسماعيلية: الوعي انتشر بين المصرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ