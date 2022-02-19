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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القطائع... ثلاثية أبن طولون| ندوة للروائية ريم بسيوني في بيت السناري

رواية القطائع - ثلاثية
رواية القطائع - ثلاثية ابن طولون

تُنظِّم مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "القطائع   ... ثلاثية ابن طولون"، للكاتبة والروائية د. ريم بسيوني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

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تحاضر في الندوة د. ريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية والأستاذة في الجامعة الأمريكية، وقد حصلت ريم بسيوني على عدد من الجوائز والتكريمات أبرزها: جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس... ثلاثية المماليك".

 

وصدر لها عدد من الأعمال الروائية مثل: "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون".


يدير الندوة د. شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي ومؤرخ فني خبير في الآثار المصرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات، ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والاثار.


تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

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