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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجه الـ19.. إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

إزالة التعديات بسوهاج
إزالة التعديات بسوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 9 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بنطاق المركز، أسفرت عن إزالة فورية بناحية الشوش الشرقية على مساحة نصف قيراط.

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وأضاف أنه تمت إزالة حالتين تعدي ايضا علي أرض زراعية بمساحة قيراط بمنطقة ٢٥ يناير بالمحامدة البحرية التابعة لقرية أولاد عزاز، وإزالة حالة تعدي بالبناء على مساحة قيراط بمنطقة العمارة بأولاد نصير التابعة لقرية ادفا.

وأشار إلى أنه تمت إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة واحد قيراط بقرية روافع القصير، وإزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بقرية بندار الكرمانية على مساحة 31 سهما، وتم وقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، ومصادرة مواد البناء، والخلاطة الاسمنتية بقرية ادفا، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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