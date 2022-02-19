فرق الطوارئ تكافح مياه الأمطار لمنع غرق أنفاق القليوبية ..شاهد

تعرضت محافظة القليوبية لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بالرعد والرياح الشديدة، وذلك تزامنا مع اعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من الطقس غير المستقر.

من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز على مستوى المحافظة لمتابعة حالة الطقس السيئ.

وقال محافظ القليوبية انه تم نشر المعدات وسيارات الشفط لمواجهة الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انه تم رفع درجة الاستعداد واعلان الطوارئ بكافة فروع الشركة ونشر معدات رفع مياه الأمطار والغاء الراحات ونشر فرق الطوارئ بالانفاق والميادين للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشار مجاهد الى أنه يجري التعامل مع تجمعات مياه الامطار بكافة مدن المحافظة واستمرار تمركز المعدات لرفع اي تجمعات لمياه الأمطار لتسيير حركة المرور، ومنع التكدسات علي الطرق والمحاور الرئيسية.

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