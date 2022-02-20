نائب الإسماعيلي : الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة

قال خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش تعمل حاليا على إعادة ترتيب الأوراق داخل القلعة الصفراء، حتى يستعيد النادي بريقه من جديد ويجتاز المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا.



وأضاف خالد زين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الإسماعيلي، في حاجة ماسة لجميع الرموز والأساطير من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح خالد زين، إن إدارة الإسماعيلي لم تستقر على مدربها الجديد، ولكنها أجرت اتصالاتها بالعديد من المدربين، على أن يتم الإعلان عن بديل خوان براون، خلال 48 ساعة.

كما أكد خالد زين، إن ناديه تتفاوضت مع حسني عبدربه حاليا، من أجل العمل بالجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي.