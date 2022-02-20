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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة.. صور

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة وذلك بحضور أحمد والى وكيل المديرية ومحمد مازن مدير عام إدار التعليم الفنى والعجمى فرح مدير إدارة جنوب التعليمية وهيسم حمودة مدير إدارة التعليم الصناعى.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة


وأكد وكيل تعليم بورسعيد أنه إلتقى ياسر السباعى مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بسد العجز فى معلمى مواد التخصص لافتا إلى أن المقابلة تطرقت لإستعراض إنجازات المدرسة والمراكز التى حصدها فى إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية والقطاع.
 

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وأشار الدكتور وكيل تعليم بورسعيد إلى أنه تلقى من الحضور معلومات عن عدد الفصول والورش وكثافات الطلاب والموقف النهائى للكتب المدرسية للتخصصات والمواد الثقافية بهدف تجهيز مخرجات جديدة للطلاب فى صورة كتب الكترونية وورقية متمنيا التوفيق للجميع.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة
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