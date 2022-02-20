محمد رمضان يثير الجدل: "كنت بسافر بطيارة ركاب.. وحبيت الخاصة عشان بشرب سجاير"

نشر الفنان محمد رمضان، صور جديدة له من داخل طائرته الخاصة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الصور قائلا: “ اول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب اني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض والصدفة الأجمل اني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي.. ودلوقت مع اني مش بسافر غير بطيارة خاصة بس لو سألتوني حبيت ايه اكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف اشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري”.

يذكر ان أكد النجم محمد رمضان، إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “المشوار” بمدينة الإسكندرية.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لصدى البلد: "أصور في الإسكندرية مشاهدي في المسلسل وذلك لمدة أسبوع؛ علي أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد".

وأضاف: "المسلسل مختلف ويشهد مفاجآت؛ وثقة في الله سيحقق نجاحا كبيرا في رمضان المقبل".



محمد رمضان من تصوير مسلسله:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اثناء تصوير مسلسله الجديد "المشوار" المقرر عرضه في رمضان 2022.



وظهر في الصورة النجم محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل المشوار، مما نال إعجاب متابعيه.



ويجسّد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل «المشوار» شخصية سائق سيارة أجرة يدعى «ماهر» متزوج من «ورد» التي تؤدي دورها دينا الشربيني، وتقوده الأحداث إلى التورط في تجارة الآثار.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، وعمرو عبد الجليل، وسارة عبد الرحمن، وإخراج محمد ياسين.