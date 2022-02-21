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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تدشين مبادرة العقار الجديد

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار

دشن طارق بن علي الحفظي محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، "مبادرة العقار الجديد"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، ورئيس مجلس إدارة شركة أصيل المالية ماجد العصيمي، والتي أطلقتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض بالشراكة مع شركة أصيل المالية وأقيمت أول اللقاءات يوم الثلاثاء الماضي.


وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، أوضح المرشد خلال الكلمة الافتتاحية، أن سلسلة لقاءات "مبادرة العقار الجديد" تكتشف الفرص الاستثمارية العقارية المستندة في تعاملاتها على التقنيات الرقمية المبتكرة، وتحفز على الاستثمار الخاص من خلال الدخول في شراكات وذلك في ظل تنوع الاستثمارات العقارية وفي ظل رؤية المملكة 2030م ودعم الدولة لمثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيرًا أن تجاوب المسؤولين يعزز التفاؤل بنجاح هذه المبادرة.

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من جانبه أكد العصيمي، أن التقنيات الحديثة عززت من أرقام التداولات العقارية، وفتحت للعقار أبواب واسعة للاستثمار، متوقعًا أن يكون "العقار الجديد" رافدًا كبيرًا للتطوير والاستثمار العقاري ولفتح آفاق جديدة للاستثمار للجميع، بما يعمل على تنويع القطاعات الاستثمارية وطرح الفرص العامة بالاستثمار الجماعي المناسب غير المكلف، مبينًا أن المشاريع شبه الحكومية باتت تعتمد على هذا النمط من الأعمال.


واستعرض عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة الاستثمار العقاري هيثم الغنام، جهود اللجنة في الربط ما بين المطور في التطبيقات والمستثمرين العقاريين بما يصل بجميع المستثمرين لأهدافهم الاستثمارية والحصول على الفوائد المرجوة من العقار الجديد.


وبين عضو اللجنة العقارية والمشرف العام على "مبادرة العقار الجديد" محمد الدريبي، أن الوضع الراهن في القطاع العقاري يعتبر الآن في الموجه التقنية الثالثة من حيث التعاملات والإجراءات والواقع الافتراضي هو الأساس في ذلك، وأن التطبيقات الإلكترونية تشهد تغيرات بشكلٍ متسارع له أثر واضح، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تقنيات أفضل بتقديم منتجات وبرامج وتطبيقات ورفع جودة المخرجات العقارية.


وأشار الرئيس التنفيذي والمؤسس "G world" محمد عمر حمدي، في أولى الجلسات الحوارية، إلى أن اقتصاد المملكة يشكل 48% من حجم الناتج الخليجي مما يؤكد على أهمية تسريع التشريعات للدخول في العمليات الحديثة للتقييم العقاري، مطالبًا بإعادة رسم النموذج بالنظام البيئي للعقار لكي يعرف المشرِّع والمنظِّم دوره، ولكي يعرف المستثمرين واللاعبين بوجود فرص كبيرة للعقار.

أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية
 

وتحدث مدير إدارة الاستثمارات بشركة أصيل المالية خالد الحميد، عن تجربة الشركة في أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية التي أتمتها منصة "أصيل" والتجربة التقنية المقدمة للمستثمرين، وقدم نصائح حول دخول المستثمرين للسوق العقاري واستفادتهم من الاستثمار الجماعي، وكيف يمكن للمنصات أن تلعب دورًا مهمًا من خلال تمكين المستثمر من الدخول في الفرص العقارية الكبرى عبر منصة "أصيل" المرخَّصة من قبل هيئة السوق المالية.

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