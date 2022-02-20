البلطي بـ 30 جنيها.. صدى البلد يرصد ارتفاع أسعار الأسماك في القاهرة

ارتفعت أسعار الأسماك اليوم، الأحد، وتجولت كاميرا "صدى البلد" داخل أسواق مدينة نصر بالقاهرة، لرصد حركة البيع والشراء، والأسعار المتداولة حاليا بالأسواق، وإقبال المواطنين على الشراء.

قال الحاج حسين، تاجر سمك، إن البلطى سجل اليوم 30 جنيها، والجمبري الوسط 170 جنيهًا، والسبيط 60 جنيها، والكابوريا 50 جنيهًا، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء شهدت إقبالا ضعيفا هذه الفترة لارتفاع الأسعار .

وأضاف “حسين”، أن السمك البورى سجل 65 جنيها، والمكرونة 40 جنيهًا، السهلية 100 جنيه، الاستاكوزا 50 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار السمك في ارتفاع نسبي منذ فترة، متمنيا عودة الإقبال الكثيف خلال الأيام المقبلة.