حديقة النباتات بأسوان «بانوراما جمالية» على صفحة النهر الخالد تستقبل 35 ألف زائر بإجازة نصف العام

محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ، والتى تمتلك من المزارات السياحية والمناطق الأثرية المتنوعة التى يحرص على زيارتها الزائرين المصريين ، وأيضاً ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية للجنسيات الدولية والعالمية المختلفة .

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد هذه المزارات السياحية التاريخية وهى " حديقة النباتات العريقة والتى تمثل بانوراما جمالية غير مسبوقة حيث كان يطلق عليها قديمًا حديقة النطرون، ثم اتخذها الإنجليز فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لأغراض عسكرية، وأقاموا فيها قاعدة عسكرية كبيرة، وسموها جزيرة السرادار نسبة للحاكم الإنجليزى سردار الجيش اللورد كتشنر الذى أنشأها .

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وفى عهد الملك فؤاد الأول حدث تغيير جديد على أسمها فأصبحت تسمى بإسم جزيرة الملك حتى عام 1952م أى قيام الثورة المصرية فى شهر يوليو ، فأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتغيير أسمها مرة أخرى ، وإطلق أسم جزيرة النباتات عليها ، والذى بقى على حاله حتى يومنا هذا .

وتعتبر الحديقة النباتية بأسوان جاذبة للعظماء والمشاهير وذلك لكونها مزارا سياحيًا تاريخيًا يتوافد إليه الزائرون والسائحون بشكل مستمر وخاصة أنها مدرجة على البرامج السياحية لمختلف الجنسيات بكافة دول العالم .

ومن أهم زوار حديقة النباتات جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وإبنته الأميرة فريال التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات.

وتمتلك الحديقة النباتية تاريخ طويل باعتبارها بقعة متميزة تقع على صفحة نهر النيل الخالد وخاصة أن تاريخ إنشائها يعود إلى العام 1898 حين اختار اللورد كتشنر أحد مندوبي إنجلترا في مصر، جزيرة نيلية بيضاوية الشكل تقع قبالة مدينة أسوان ليتخذها منتجعًا شتويا له ولأسرته.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة قد وصل عدد زوارها لنحو 35 ألفاً و825 زائراً خلال اجازة نصف العام الدراسى ضمن الموسم السياحى الشتوى بأسوان، والذى يشهد رواجاً سياحياً من السياحة الداخلية والدولية.

وأكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات، تعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب فى مدينة أسوان، خاصة خلال هذا التوقيت من الموسم السياحى الشتوى والذى يصل ذروته مع إجازة نصف العام.

وأضاف الدكتور عمرو محمود بأن الحديقة سجلت أعداد كبيرة من الزوار خلال أسبوعين فترة إجازة نصف العام بلغ نحو 35 ألفاً و825 زائراً منهم ألفين سائح أجنبى و33 ألفاً و825 زائراً مصرياً، من بينهم شخصيات بارزة ومسئولين حكوميين.

وأوضح مدير الحديقة النباتية بأن الحديقة تضم حوالى 720 نوعاً من النباتات النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

حديقة النباتات بأسوان