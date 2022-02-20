ضبط 1000 كيلو زيت فاسد قبل توزيعه وإعادة استخدامه بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ومدينة الجمالية، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية بقيادة حاتم قابيل رئيس المركز، جرى خلالها إعدام كمية من الزيوت ومنتجات اللحوم غير الصالحة.

ضمت الحملة كل من محمد السعيد عطاالله، ووليد طه نواب رئيس المركز، ودكتور إبراهيم فؤاد محمد من الطب البيطري، وصبري بكرى حجازي مفتش أغذية بالصحة، ورمضان احمد رمضان مسئول التموين، وأحمد الحديدي شرطة المسطحات، وعيشة ربيع مدير إدارة البيئة، وشيماء الشهاوي مسئول قسم الرخص، وإبراهيم الطير مسئول البيئة، وعلاء النجاشي مدير قسم الاشغالات، ومحمد قضا مسئول العلاقات، وشكري الموافي مسئول الإشغالات، وهشام صفيرة مسئول الأمن، والسعيد العلاوى مسئول الإشغالات.

استهدفت الحملة عدد من المطاعم بمدينة الجمالية بمنطقة ميدان الكوبرى وشارع الترعة، وأسفرت عن ضبط 1000 كيلو زيت فاسد فى براميل وجرادل قبل توزيعه وإعادة استخدامه مرة أخرى، وتحريز 46 كيلو دهن مجهول المصدر، و59 كيلو برجر مجهول المصدر، وكيلو كبده فاسدة، و25 كيلو كوارع فاسدة، و40 كيلو عضم تالف وغير صالح للاستخدام.

كما حررت الحملة 11 محضر لعدم وجود شهادة صحية، وبيئة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإشغال طريق.