عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1000 كيلو زيت فاسد قبل توزيعه وإعادة استخدامه بالدقهلية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شنت رئاسة مركز ومدينة ومدينة الجمالية، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية بقيادة حاتم قابيل رئيس المركز، جرى خلالها إعدام كمية من الزيوت ومنتجات اللحوم غير الصالحة.

ضمت الحملة كل من محمد السعيد عطاالله، ووليد طه نواب رئيس المركز، ودكتور إبراهيم فؤاد محمد من الطب البيطري، وصبري بكرى حجازي مفتش أغذية بالصحة، ورمضان احمد رمضان مسئول التموين، وأحمد الحديدي شرطة المسطحات، وعيشة ربيع مدير إدارة البيئة، وشيماء الشهاوي مسئول قسم الرخص، وإبراهيم الطير مسئول البيئة، وعلاء النجاشي مدير قسم الاشغالات، ومحمد قضا مسئول العلاقات، وشكري الموافي مسئول الإشغالات، وهشام صفيرة مسئول الأمن، والسعيد العلاوى مسئول الإشغالات.

استهدفت الحملة عدد من المطاعم بمدينة الجمالية بمنطقة ميدان الكوبرى وشارع الترعة، وأسفرت عن ضبط 1000 كيلو زيت فاسد فى براميل وجرادل قبل توزيعه وإعادة استخدامه مرة أخرى، وتحريز 46 كيلو دهن مجهول المصدر، و59 كيلو برجر مجهول المصدر، وكيلو كبده فاسدة، و25 كيلو كوارع فاسدة، و40 كيلو عضم تالف وغير صالح للاستخدام.

كما حررت الحملة 11 محضر لعدم وجود شهادة صحية، وبيئة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإشغال طريق.

محافظة الدقهلية الدقهلية شرطة المسطحات شهادة صحية الجمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس المقبلين|فيديو

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

موضوعات متعلقة

التضامن: صرف إعانات مالية عاجلة لضحايا حادث انهيار "مدخنة الموت" في الدقهلية

ترشيحاتنا

بـ 15 جائزة.. التميز الحكومي العربي: نهدف تطوير المؤسسات العربية للأفضل

الرئيس السيسي يؤكد توجه مصر لزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا

رئيس التنظيم والإدارة: نعد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

بلينكن: ما يحدث على الأرض ينذر بقرب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

مرعي وحمودي يقودان هجوم المصري امام مازيمبي

رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

فيديو

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

الطيار المصري وليد مراد يبهر الإنجليز وسط عاصفة ضربت مطار هيثرو.. ماذا فعل؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ