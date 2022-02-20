أسوان جاهزة لاستضافة ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ترحيب المحافظة وجاهزيتها لإحتضان وإستضافة ختام فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية.

وأشار إلى أهمية هذا الحدث الرياضى الكبير والذى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل دعم المنظومة الرياضية والشبابية بأسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد كلف المحافظ السكرتير العام اللواء حازم عزت بعقد اجتماع تنسيقى لتحديد الأدوار ومناقشة مختلف التجهيزات النهائية المطلوبة وذلك بحضور الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى مسئولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية حيث وجه اللواء حازم عزت وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة إعداد برنامج زمنى مفصل بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستتضمنها الأولمبياد مع إخطار كافة الجهات المعنية به حتى يتسنى لهم إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة كل فى مجال تخصصه وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ .

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كما شدد اللواء حازم عزت على ضرورة التنسيق والتعاون المتواصل بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات أو مشكلات مع الإلتزام بتنفيذ مختلف الإستعدادات والتجهيزات المطلوبة لضمان نجاح فعاليات هذا الحدث الرياضى الكبير بالشكل اللائق لمحافظة أسوان العريقة .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة بأن فعاليات النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية ستنطلق فى الفترة من يوم 24 فبراير الجارى وحتى 2 مارس القادم وذلك بمشاركة 846 لاعب ولاعبة يمثلوا 6 محافظات حدودية وهى جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى محافظة أسوان .

وكشف مدير عام الشباب والرياضة بأن الفعاليات ستشهد الكثير من المنافسات فى العديد من الألعاب الرياضية منها ألعاب خماسى كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية وكرة السرعة ، بالإضافة إلى ألعاب خماسى قدم شاطئ وكرة الطائرة الشاطيئة وكرة اليد والسلة والسباحة والشطرنج ، علاوة على ألعاب كرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة لذوى الإحتياجات الخاصة .

ولفت إلى أن الفعاليات ستشهد أيضاً تنظيم عدد من الأنشطة الموازية كالملاحة البحرية ومسابقات ثقافية ومهرجان للمشى وألعاب إلكترونية وترفيهية فى ظل مشاركة الإتحادات الرياضية للثقافة والألعاب الإلكترونية وللعاملين بالحكومة والجامعات ، وكذا الإتحاد الرياضى للرياضة للجميع .