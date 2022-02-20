عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان جاهزة لاستضافة ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ترحيب المحافظة وجاهزيتها لإحتضان وإستضافة ختام فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية.

 

 وأشار إلى أهمية هذا الحدث الرياضى الكبير والذى يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل دعم المنظومة الرياضية والشبابية بأسوان بإعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد كلف المحافظ السكرتير العام اللواء حازم عزت بعقد اجتماع تنسيقى لتحديد الأدوار ومناقشة مختلف التجهيزات النهائية المطلوبة وذلك بحضور الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى مسئولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية حيث وجه اللواء حازم عزت وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة إعداد برنامج زمنى مفصل بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستتضمنها الأولمبياد مع إخطار كافة الجهات المعنية به حتى يتسنى لهم إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة كل فى مجال تخصصه وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وتوفير خدمات الإسعاف  والطوارئ .

وأقرأ أيضاً:

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون يحقق زخم كبير لأهالى المحافظة

محافظ أسوان يشهد تخريج الدفعة 7 لطلاب كلية الطب

كما شدد اللواء حازم عزت على ضرورة التنسيق والتعاون المتواصل بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات أو مشكلات مع الإلتزام بتنفيذ مختلف الإستعدادات والتجهيزات المطلوبة لضمان نجاح فعاليات هذا الحدث الرياضى الكبير بالشكل اللائق لمحافظة أسوان العريقة .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة بأن فعاليات النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية ستنطلق فى الفترة من يوم 24 فبراير الجارى وحتى 2 مارس القادم وذلك بمشاركة 846 لاعب ولاعبة يمثلوا 6 محافظات حدودية وهى جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى محافظة أسوان .

وكشف مدير عام الشباب والرياضة بأن الفعاليات ستشهد الكثير من المنافسات فى العديد من الألعاب الرياضية منها ألعاب خماسى كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية وكرة السرعة ، بالإضافة إلى ألعاب خماسى قدم شاطئ وكرة الطائرة الشاطيئة وكرة اليد والسلة والسباحة والشطرنج ، علاوة على ألعاب كرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة لذوى الإحتياجات الخاصة .

ولفت إلى أن الفعاليات ستشهد أيضاً تنظيم عدد من الأنشطة الموازية كالملاحة البحرية ومسابقات ثقافية ومهرجان للمشى وألعاب إلكترونية وترفيهية فى ظل مشاركة الإتحادات الرياضية للثقافة والألعاب الإلكترونية وللعاملين بالحكومة والجامعات ، وكذا الإتحاد الرياضى للرياضة للجميع .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

موضوعات متعلقة

رفع 740 حالة إشغال طريق في أسوان

ترشيحاتنا

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

تفاصيل لقاء أبو الغيط برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

روسيا تغلق جزءا من مجالها الجوي.. وسفن حربية تتجه نحو حدود أوكرانيا

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا

البرلمان الإيراني يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضمانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

فيديو

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ