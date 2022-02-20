أصالة تمازح زوجها فائق حسن في بث مباشر مع جمهورها

مازحت النجمة أصالة زوجها فائق حسن ؛ وذلك أثناء قيامها ببث مباشر مع جمهورها حيث كانت ترد على أسئلتهم.

وبينما كانت أصالة ترد على أسئلة جمهورها التفتت إلي زوجها للحديث معه و سألته "بحكي كتير ولا لأ".



وردت أصالة علي سؤال أيهم المفضل لك من مواقع التواصل الاجتماعي قالت ": بفضل تويتر عن أي موقع آخر لأنى مش بحكي عليه كتير وكأنه بيقولى ما تكتبيش زيادة عن جمل معينة، وأنا في العادى بحكي كتير".



حفل أصالة :



وتنتظر الفنانة أصالة نصري، إحياء حفل غنائي ساهر بالقرية العالمية في مدينة دبي الإماراتية، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير الجاري.

أحدث أعمال أصالة

وطرحت الفنانة الفنانة أصالة نصري قبل أيام- - أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني» وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغاني أصالة

وحصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليون و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د.طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد.



انا دخيل الله وتحت حكم عينك

شفتني تبعتك وين ما راح ظلك

ياللي الحرير يغار من بعض لينك

وش عاد لو يلمس حريرك وكلك

ياليتني ما بين همك وبينك

ويا ليتني اخر غرام (ن) وصلك

علقني لو ودك انا بين ايدينك

ما اضيع دروب اتجاهك وادلك

انا وقلبي …والوله…فاقدينك

لا تقوم من بالي ولا تروح خلك

مير اشتهي وصلك ولا قلت وينك

لني اعرف انه في قلبي محلك

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل .

ولم تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.