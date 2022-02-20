راغدة شلهوب تحتفل بمرور عام على برنامج نص الكلام

احتفلت الإعلامية راغدة شلهوب، بمرور عام على عرض برنامج “نص الكلام”، ونشرت مجموعة صور مع فريق عمل البرنامج من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت راغدة شلهوب تعليقا على الصور: “اليوم نكون اتممنا أول سنة من نص الكلام، سنة كانت مليئة بالحلقات المميزة والترندات تخطينا فيها ملايين المشاهدات بسبب دعمكم ومحبتكم الكبيرة، بدي أتشكر كل شخص ساهم بنجاح البرنامج والقيمين على هذا العمل.#نص_الكلام مع #راغدة_شلهوب”.



يذكر أن الإعلامية راغدة شلهوب قدمت خلال مشوارها عددًا من البرامج من أهمها برامج 100 سؤال وفحص شامل، كان آخر البرامج التي قدمتها راغدة شلهوب «تحيا الستات» الذي يتم إذاعته على شاشة «النهار».

