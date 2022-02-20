لجنة السياحة: السائح الأوكراني يخشى إذا جاء مصر ونشبت الحرب كيف سيعود..فيديو

كشفت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، مدى تأثر السياحة في مصر بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "السياحة الأوكرانية اشتغلت بشدة بعد حادثة روسيا عام 2015"، لافتة: "السوق الأوكراني كان من أكبر الأسواق التي دعمت وأنقذت شرم الشيخ بعد عام 2015".



وأضافت: "يحدث كساد طبيعي في الحجوزات السياحية بعد أعياد رأس السنة"، موضحه: "أعداد السياحة الأوكرانية تراجعت في شهري يناير وفبراير بسبب أعياد رأس السنة".



وأشارت: "في يناير شهدنا الموجة الجديدة أوميكرون وأثرت على الأعداد الوافدة إلى مصر"، متابعة: "الحدث عن الحرب في أوكرانيا طبيعي أن يؤثر على أي مواطن في أي بلد، والخوف حاليا عند المواطن الأوكراني أنه إذا جاء إلى مصر ونشبت الحرب كيف سيعود إلى وطنه".



وأوضحت: "الأوكرانيون أثروا على جميع الفنادق في مصر"، لافته: "نسبة السياح الأوكران من مجمل سياح البحر الأحمر تصل إلى 30%"، مردفه: "السياح الألمان رجعوا بشدة والإنجليز راجعين بشدة في شهر مارس".