تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن قيمة عرض النصر السعودي لضم محمد أبو جبل من القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وترددت أنباء بقوة في الآونة الحالية، بشأن رغبة نادي النصر السعودي في ضم أبو جبل من الزمالك.

وقال الغندور خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "أبو جبل جاء كحارس ثالث ثم شاء الله أنه تألق في كأس الأمم الأمر الذي جعل أندية سعودية كثيرة تجلس معه وترغب في ضمه، وإذا الزمالك دفع راتبًا للحارس، أقصى راتب سيكون في حدود 15 مليونًا في السنة، لكن النصر السعودي يعرض 2 مليون دولار، الإغراء هنا كبير جداً، سيجعل اللاعب بالتأكيد يُفكر".

وأضاف: "(الزمالك ليس مثل الأب والأم)، من الممكن أن تقدم تنازلات في الدنيا من أجلهما، ولكن حاليًا الكرة احتراف، نحن في عصر المادة".

وأكمل: "كارتيرون مدير فني كبير، وموسيماني مدرب متميز، لكن الأول مختلف عن الثاني في فكرة المشاكل التي تحيط بالنادي، مثل فترة تجديد العقود والانتخابات".

وأتم: "غياب لاعب مثل طارق حامد مؤثر، ولا يستطيع أحد أن يقلل من المدرب الفرنسي لأنه جيد".