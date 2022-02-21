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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقب جولات متابعة انتظام الدراسة.. محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مديري المدارس

محافظ بورسعيد يقرر
محافظ بورسعيد يقرر عقد اجتماع اليوم بجميع مديرى المدارس

قرر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد اجتماع اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا مع جميع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وكافة القيادات التعليمية  بالمركز الثقافي.

 

جاء قرار الاجتماع عقب جولات محافظ بورسعيد التفقدية لمدارس المحافظة خلال 48 ساعة تابع انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى. 

 

وخلال الجولات التفقدية خرج محافظ بورسعيد بعدة تصريحات هامة تؤكد صدور العديد من القرارات اليوم أثناء اجتماعه بمديرى المدارس عصر اليوم. 

محافظ بورسعيد يطالب أولياء الأمور بالتعاون مع للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية

وتضمنت تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عبارات هامة شملت 

- "من لا يحضر المدرسة ليس له رقم جلوس"

- حظر إعطاء الإجازات المرضية للمدرسين قبل عرضها عليه

- حصر الإجازات بدون مرتب والمرضية للمدرسين في بورسعيد

- متابعة نسب حضور المدرسين وإبلاغه بها يوميًا خاصة المدرسين متكرري الغياب وأصحاب الإجازات المتصلة. 

- الدروس  الخصوصية  تهدر الوقت والمجهود،  ولابد من الاعتماد على المدرسة والذات، لتحقيق مستوى دراسي أفضل خاصة. 

-التعليم يشهد تطورا غير مسبوق خلال المرحلة الراهنة.

-احذركم من تجار العلم "معلمي الدروس الخصوصية" 

-على أولياء الأمور، التعاون مع الدولة في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تهدر الوقت والجهد وتضيع المال 

سأتابع بصفة مستمرة معدلات حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية للتأكد من انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس.

 

الجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد رصد حضور 11 طالبا فقط من طلاب الشهادة الإعدادية من أصل 652 طالبا بمدرسة القناة الإعدادية بنين وهو ما آثار استياءه.

بورسعيد محافظ بورسعيد الدروس الخصوصية العملية التعليمية المراحل التعليمية أولياء الأمور الفصل الدراسي الثاني اللواء عادل الغضبان مديري المدارس

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