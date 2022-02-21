توقف القلب المفاجئ.. الأسباب وعوامل الخطر

توقف القلب المفاجئ (SCA) هي حالة يتوقف فيها القلب عن النبض، ينتج عن هذا انخفاض أو انقطاع كامل لتدفق الدم إلى الدماغ مما يؤدي إلى فقدان الوعي وإيقاف عملية التنفس.

يحدث هذا بسبب عدم الاستقرار الكهربائي المفاجئ في الغرف السفلية للقلب المسماة البطينين حيث يبدأ الضرب بسرعة وبطريقة فوضوية يشار إليها بالرجفان البطيني، وتكون معدلات ضربات القلب في هذه المرحلة أكبر من 300 نبضة في الدقيقة.

أسباب توقف القلب المفاجئ

يمكن أن تؤدي الأمراض المختلفة إلى توقف القلب المفاجئ، الأمراض المتعلقة بوظيفة عضلة القلب مثل مشاكل الجهاز التنفسي الحادة التي تسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى توقف القلب المفاجئ.

حالات أخرى مثل حوادث الأوعية الدموية، واضطراب في محتوى الكهارل في الدم مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو مستويات المغنيسيوم تؤدي أيضًا إلى حدوث هذه الحالة، إذا لم يتم التعرف عليها ومعالجتها، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى وفاة المريض بسرعة.

فرص الإصابة بتوقف القلب المفاجئ

يكون خطر السكتة القلبية المفاجئة منخفضًا لدى الشباب الأصحاء، الخطر هو حوالي واحد من كل 100000 فرد، مع زيادة خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

فرص الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة هي واحدة من كل 1000 لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عامًا وتزداد مع تقدم العمر، تصادف أن جميع عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي هي عوامل الخطر لتوقف القلب المفاجئ، وبالتالي فإن خطر السكتة القلبية المفاجئة يزداد تدريجياً مع تطور عوامل الخطر هذه وبعض الحالات المرضية الأخرى التي تزيد من الميل للإصابة ببعض السكتة القلبية.

عوامل خطر الإصابة بتوقف القلب

يجب حساب المخاطر على أساس عامل الخطر الفردي لأن أي من عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي بشكل فردي وبطريقة مشتركة يمكن أن يزيد من خطر السكتة القلبية المفاجئة.

بعض عوامل الخطر هذه تشمل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين وزيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والتاريخ السابق للنوبات القلبية، والاختلالات الغذائية التي يمكن أن تسبب انخفاض البوتاسيوم أو مستوى المغنيسيوم المنخفض، وأمراض الكلى المزمنة، وانقطاع النفس الانسدادي النومي، وأولئك الذين تم تشخيصهم بقصور القلب هم أكثر عرضة لهذا أيضا.