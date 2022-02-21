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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لعرض موقف مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية

اجتماع هام بشركة
اجتماع هام بشركة صرف صحي الإسكندرية

عقد شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ، اجتماعًا هاما وتنسيقيا برئاسة اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، وبحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وممثلي الهيئة الهندسية وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقطاعي المشروعات والتخطيط بشركة صرف صحي الإسكندرية، لعرض موقف مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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وتناول الاجتماع تذليل المصاعب والعقبات لسرعة نهو الأعمال، وتقليل التعارضات بالمرافق المختلفة.

وأكد اللواء نافع ، علي أهمية الإجتماع بشكل دوري وضرورة تضافر جميع الجهات التنفيذية للعمل علي إنهاء جميع المشروعات الجارية في شرق الإسكندرية حالياً، مشيرا إلي مجهودات الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات الحالية لرفع كفاءة المنظومة في المحافظة.

جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ 5 مشروعات بالخطوط وشبكات الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بخلاف رفع كفاءة 64 محطة بالمحافظة.

الاسكندرية صرف صحي الجهات التنفيذية الصرف الصحى الهيئة الهندسية شركة مياه الشرب

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