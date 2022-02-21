اجتماع لعرض موقف مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية

عقد شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ، اجتماعًا هاما وتنسيقيا برئاسة اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، وبحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وممثلي الهيئة الهندسية وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقطاعي المشروعات والتخطيط بشركة صرف صحي الإسكندرية، لعرض موقف مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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وتناول الاجتماع تذليل المصاعب والعقبات لسرعة نهو الأعمال، وتقليل التعارضات بالمرافق المختلفة.

وأكد اللواء نافع ، علي أهمية الإجتماع بشكل دوري وضرورة تضافر جميع الجهات التنفيذية للعمل علي إنهاء جميع المشروعات الجارية في شرق الإسكندرية حالياً، مشيرا إلي مجهودات الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات الحالية لرفع كفاءة المنظومة في المحافظة.

جدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ 5 مشروعات بالخطوط وشبكات الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بخلاف رفع كفاءة 64 محطة بالمحافظة.