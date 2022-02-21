اختبارات استثنائية للطلاب المتغيبين عن امتحانات الترم الأول بعذر مقبول

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني والمدارس ، إعلان جداول امتحانات الطلاب الذين لم يتكمنوا من اداء امتحانات الترم الاول بعذر مقبول.

ففي مديرية التربية والتعليم بقنا ، تعقد هذه الاختبارات الاستثنائية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الاول بعذر مقبول ، من السبت 26 فبراير 2022 وتستمر حتى الخميس 3 مارس 2022

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد امتحانات فى مقررات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الترم الأول بعذر يقبله مدير المدرسة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، يتم عقد امتحانات تكميلية في مقررات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا عن امتحان الترم الأول بعذر مقبول ، وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد التنسيق بين المحافظ و مدير المديرية.

اختبارات استثنائية

اختبارات استثنائية 2

التعليم تطلق منصة إلكترونية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المحافظات المذكورة في قائمة منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم، هي المحافظات التى قامت باعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بها ، مشيرةً إلى أنه جار ظهور باقي المحافظات تباعاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الوصول إلى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية على منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم :

اضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

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انتظام الدراسة في مدارس القاهرة

وانتظمت اليوم العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والرسمية بمحافظة القاهرة ، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وإلتزمت المدارس الحكومية والرسمية بمحافظة القاهرة بكافة تعليمات وزارة التربية والتعليم منذ اليوم الاول لـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022 ، حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم وتنظيف الفصول وتحقيق التباعد وإرتداء الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا

كما إلتزمت المدارس الحكومية والرسمية بمحافظة القاهرة مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، بتنظيم طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني بحضور جميع الطلاب والمعلمين ومديري المدارس.

وحرص المعلمون والمعلمات من اول يوم في الفصل الدراسي الثاني على التوقيع في دفاتر الحضور على بوابات المدارس في الموعد المحدد لهم ، كما حرصت ادارات المدارس على تسجيل الغياب في جميع الفصول ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على تحقيق الانضباط اللازم في المدارس لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم ودون اي عوائق

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها لم ترصد اي بلاغات تفيد بحدوث أي أزمات تعيق سير العملية التعليمية في اي من مدارس الجمهورية ، لافتةً إلى أن نسب الحضور مرتفعة والجميع ملتزم بالتعليمات حتى الان .