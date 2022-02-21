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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أهالي أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع جيرارد بتلر

جيرارد بتلر
جيرارد بتلر

يتواجد النجم العالمي جيرارد بتلر في مدينة أسوان ؛ وحرص العديد من أهل المدينة على التقاط الصور التذكارية معه .

انفصال بتلر عن حبيبته :

ويعيش النجم العالمي جيرارد بتلر اسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.

وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع.

وصدم النجم العالمي جمهوره قائلا "سأعيد النظر في أفلامي وهل هي مهمة للناس أم لا وما إذا كنت سأستمر في هذه المهنة".

وتحدث ايضا جيرارد بتلر عن حادثة الدراجة النارية في عام 2017 والتي تسببت في إصابات بالغة أدت لإجرائه عملية جراحية خاطئة، ومن ثم 7 عمليات جراحية اخرى، مصرحا "هذه الحادثة قتلتني".

جيرارد بتلر الذي يبلغ من العمر 50 عاما: "أثناء وقوع الحادث كنت أطير في الهواء من شدة التصادم مع سيارة في شوارع لوس أنجلوس وظننت في هذه اللحظة أنني سأموت".

ولفت جيرارد بتلر إلى أن هذه الحادثة جعلته يشعر بقيمة الحياة وأن عليه أن يتراجع عن حياة المغامرات التي يعيشها رغم أنه يعشق ركوب الدراجات النارية. 
انفصل  والد جيرارد بتلر عن والدته وهو عمره عام ونصف وعاد حيتها الى اسكتلندا ، ولم ير والده الا عندما بلغ 16 عاما.


وشارك جيرارد بتلر في مسارح الشباب التحق بجامعة (جلاسجو) لدراسة المحاماة، ومر النجم العالمي الشهير بتجربة قاسية بعد وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

جيرارد بتلر النجم العالمي جيرارد بتلر مدينة أسوان انفصال بتلر عن حبيبته مورجان براون

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