بإطالة شتوية.. هاجر أحمد تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة "هاجر أحمد " عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة شتوية مرتدية سويت شيرت أزرق ، ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، نالت إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد، حكاية «بدون ضمان»، من بطولة هنادي مهنا وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتتناول الحكاية دور الوالد في التعامل مع ابنته في زواجها والصعوبات التي تواجه الفتاة أثناء الخطوبة وبعد الزاوج.