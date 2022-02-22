نجوى كرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة" نجوي كرم " صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيها وهي مرتديةً فستاناً ذهبي اللون ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي وإنسياب خصلات شعرها البنية .

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها.

وعلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حقيقة إجراء عملية تجميل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى عدد من الصور بشكل مختلف.

وقالت نجوى كرم فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : على بالى إني اتحلى دائما وأصبح جميلة وفى أبهى صورة أمام جمهورى والسؤال عن خضوعى لعملية تجميل أم لا فهو أمر لا يفرق بالنسبة لى المهم النتيجة النهائية وهو ظهورى فى أبهى صورة أمام جمهورى.

وأعلنت الفنانة نجوي كرم عن موعد أول حفل لها مع بداية العام الجديد ، عبر صفحتها الشخصية إنستجرام .