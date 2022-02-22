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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جون كيري: مصر تبني عاصمة جديدة صديقة للبيئة.. وتنشر الكثير من الطاقة والمشروعات الجديدة

جون كيري
جون كيري

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن مصر قامت ببناء عاصمة إدارية جديدة ستكون صديقة للبيئة وخضراء، وتقوم بنشر الكثير من الطاقة الشمسية والرياح والمشروعات الجديدة.


وقال كيري ـ في مقابلة خاصة مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي"- إن مصر تعمل الآن بشكل نشط على إيجاد طرق بهدف استخدام الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة تقليل الانبعاثات الناتجة عن الفحم والبترول، لأنه "إذ لم نقلل الانبعاثات، فلن نتمكن من الحفاظ على درجة الحرارة".


وأضاف المبعوث الأمريكي للمناخ أن لدى مصر فرصًا كبيرة للبناء على زخم قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في جلاسكو باسكتلندا، وقيادة العمل المناخي خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن تضافر الجهود الدولية وتعزيز العمل الجماعي سوف يسهمان في تحقيق المستهدفات المرجوة.


وأشار جون كيري إلى أنه يجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45% خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الانبعاثات زادت في العام الماضي، ولكن يجب أن تنخفض، وعلى العالم أجمع أن يعمل ويشارك في تقليل الانبعاثات.


وتابع جون كيري أن البلدان الكبري يجب عليها أن تنظر إلى الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الاقتصاد الأخضر يمثل الطاقة النظيفة التي يجب أن يتم العمل عليها.


ونوه بأنه تقابل مع العديد من رجال الأعمال في مصر، والقطاع الخاص مهم في مواجهة التغيرات المناخية، قائلا: "مصر ستتعاون مع كل البلدان لصياغة مواجهة التغيرات المناخية، ونحن نتعاون مع مصر كرئيس للمؤتمر المقبل بشأن المناخ". 

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