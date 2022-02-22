في روحي نداء.. نداء شرارة تعلن عن كتابها الأول

أعلنت المطربة نداء شرارة عن صدور نسخة كابها الأول "في روحي نداء"، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلقت نداء شرارة، على الفيديو: "كتابي الاول️.. الحمدلله حمدا كثيرا، في روحي نداء، كتاب متنوع كتبت فيه كل المشاعر اللي بنحسها وما بنقدر نعبر عنها أوقات".

وأكملت “واهديته لروح اخي الله يرحمه، قريبا جدا رح يكون متوفر في جميع انحاء العالم”.

وأضافت "شكرا لكل من ساندني شكرا لمحبتكم ودعمكم الدائم ،تعاونت في هدا الكتاب مع دار الرواية العربيه ودار الاسراء للنشر والتوزيع "، وهو ما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .