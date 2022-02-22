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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة علي ربيع و أوس أوس.. كريم فهمي ينشر صورة جديدة له

صدى البلد

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له من أحدث ظهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وظهر فيها برفقة نجوم "مسرح مصر " علي ربيع و أوس أوس من داخل كواليس  فيلم "جمعة مباركة ".

 

 

ونال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه من خلال التعليقات.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279529300959195&id=100067063800190&sfnsn=scwspwa

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