يحيى الكومي: براون مدرب فرز ثانِ.. ونتمنى توقيع توأمة مع بيراميدز

قال يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إن إدارة النادي قدمت كل ما تملك؛ من أجل خروج النادي من كبوته، موضحا أن النادي لم يبخل بأي خطوة والباقي هو توفيق من الله، موجها الشكر لإدارة بيراميدز.

وعن رحيل خوان براون بعد فترة قصير فسر الكومي: "المدربين الفرز الثاني بيكتبوا سير ذاتية أسطورية، وكان معروض علينا الألماني شيفر بعد رحيل خوان براون، وعرض نفسه على النادي، وقَبِلَ تخفيض راتبه، وكان مكسبًا للنادي، لكن كل أعضاء مجلس الإدارة فضلوا المدرب المحلي".

وأضاف الكومي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة، ببرنامج بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC: "نتمنى أن يطور اللاعبين مستواهم، والتدريبات في اليومين الأخيرين، أثبتت وجود روح جديدة للفريق، وهذه الفترة هي مرحلة الالتفاف، وحسني عبد ربه أبدى اهتمامه وتشجيعه لوجوده مع جهاز الدراويش، وسيكون معنا في اللجنة الفنية لقطاع الكرة".

وواصل الكومي: "غير صحيح أن حمد إبراهيم رفض وجود حسني عبدربه أو العكس، المدير الفني صاحب قراره وعبدربه مكانه في الإسماعيلي موجود لأنه من أساطير النادي وله خبرات نتمنى الاستفادة منها.

وأكمل: "مشكلة الإسماعيلي هو غياب الدافع النفسي، وتدريب الدراويش فرصة عظيمة لحمد إبراهيم أن يثبت نجاحه في المرحلة القادمة، لأن الإسماعيلي في مكانة لا تليق به".

وعن احتمالية التوأمة مع الأهلي والزمالك، أكد: "مش هيدونا فلوس، والإسماعيلي ملك الدولة ولن نفرط فيه، نريد توأمة مع بيراميدز بأي شكل قانوني متعارف عليه".

واختتم تصريحاته: "أتمنى أعمل توأمة مع بيراميدز؛ لتوفير موارد مالية للإسماعيلي ومنح بيراميدز قاعدة جماهيرية من مشجعي الدراويش، ونسميها أهرامات الإسماعيلي، وتجربتهم رائعة ومميزة، ولو توفرت لدى الإسماعيلي ربع ميزانية بيراميدز؛ لصنعت نجاحات كبيرة".