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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عيد مصري.. آثار أسوان: تعامد الشمس بأبو سمبل ظاهرة معمارية فريدة من نوعها

صدى البلد

قال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني حدث تاريخي وفريد من نوعه، متابعا: هي ظاهرة فلكية هندسية معمارية فريدة من نوعها لم ولن تتكر مرة أخرى.

 

وأضاف "عبدالمنعم سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، يجب أن نكون فخورين بحضارتنا وتقدمنا في علم الفلك، متابعا: الظاهرة استمرت لمدة 20 دقيقة، حضر لمشاهدتها أكثر من 6 آلاف سائح.

 

وأوضح أن الحضارة المصرية تجبر السائحين على تتحدى كافة الظروف العالمية، متابعا: بالرغم من جائحة كورونا إلا أن السائحين يتوافدون من كافة أنحاء العالم.
 

واسترسل: العالم أجمع يحتفي بالحضار المصرية، متابعا:" اليوم حضر لرؤية الظاهرة سائح مبتور القدمين وحارب الصعاب من أجل رؤية تلك الظاهرة.

 

ولفت إلى أن وزارة الآثار أقيمت عروض واحتفاليات غير عادية ومسبوقة احتفالا بتلك الظاهرة بداية من الأمس، متابعا: "الجميع استمتع بالاحتفالات واليوم كان بمثابة عيد مصري.

آثار أسوان ظاهرة تعامد الشمس الملك رمسيس الثاني الحضارة المصرية جائحة كورونا اخبار التوك شو

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