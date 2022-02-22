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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة : صيانة طلمبات محطات رفع الصرف الصحي في 3 محافظات

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن بدء أعمال الصيانة الدورية الشاملة لطلمبات رفع محطات الصرف الصحي، في إقليم محافظات القناة " بورسعيد والإسماعيلية، والسويس"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقتها الإنتاجية، استعدادا لفصل الصيف.

رئيس مياه القناة يشدد على المرور الدورى على صيانة محطات الرفع 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم البدء بالفعل في صيانة طلمبات محطة رفع صرف صحي 3 بمنطقة أبوخليفة والتي تعمل بطاقة تصميمية 4000 متر مكعب يوم، بالإضافة الي صيانة طلمبات محطة صرف صحي 2 وتعمل بطاقة تصميمية 4200 متر مكعب يوم، وذلك بأيدي مهندسو وفنيو الشركة بأشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، بالإضافة الي صيانة طلمبات محطة صرف صحي المنياوى رقم 4 بطاقة تصميمية 324 متر مكعب ساعة، وتخدم جميع شواطئ فايد والمناطق المجاورة، وتتم الأعمال تحت أشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة مدينة فايد.

رئيس مياه القناة يشدد على المرور الدورى على صيانة محطات الرفع 

وأضاف رئيس مياه القناة ، أنه يتابع أعمال المراحل النهائية لعملية الإحلال والتجديد التي يتم في محطة رفع صرف صحي الزراير بحي الأربعين بمحافظة السويس، والتي تعمل بطاقة تصميمية 10000 متر مكعب يوم، وتخدم أهالي مناطق الأربعين، وكفر كامل، وأحمد عبده القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة الغورى، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها.

رئيس مياه القناة يشدد على المرور الدورى على صيانة محطات الرفع 

كما أشار رئيس مياه القناة متابعته المستمرة لأعمال الصيانة التي تتم بمحطة رفع صرف صحي 1 بالمنطقة الصناعية التابعة لحي الجنوب بمحافظة بورسعيد والتي تعمل بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوم، بالإضافة الي متابعته لأعمال الصيانة بمحطة رفع صرف صحي الظافر بحي الزهور والتي تعمل بطاقة تصميمية 10000 متر مكعب يوم.

رئيس مياه القناة يشدد على المرور الدورى على صيانة محطات الرفع 

وشدد رئيس مياه القناة علي جميع رؤساء المناطق في محافظات" السويس، والإسماعيلية وبورسعيد" وفنيو وعمال الشبكات الصرف الصحي، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة يشدد على المرور الدورى على صيانة محطات الرفع 
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