إزاله ٣١ حالة بناء وتعدي علي املاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في اطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعيه وردع المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية بتنفيذ ٢٠ قرار ازالة واسترداد اراضي أملاك الدولة علي مساحه ٢٥١٧٥م٢، وذلك في إطار الموجة الـ19 لإزالة التعديات على مستوي الجمهورية وشملت التعديات التي تم ازالتها بقرية منديشة ومنطقة مثلث العجوز، اسوار من بلوك الحجر الجير ومنشات وغرف غير مسقوفة غير مكتملة البناء واخري مسقوفة بجريد النخيل والخشب.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز اطفيح بحملة إزالة تعديات على الأراضي ولاية الرى حرم الترعة البرمبليه بعدد ٥ حالات بمساحة ١٥٠٠م عباره عن مزروعات ومبانى مخالفة.

وواصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة (١٢٥٥م٢) بمدينة الحوامدية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

