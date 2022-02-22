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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عوارض كورونا.. قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث تلغي ارتباطات اليوم

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنجهام، اليوم "الثلاثاء"، عن إلغاء الملكة إليزابيث الثانية جميع ارتباطاتها اليوم بسبب عوارض إنفلونزا بعد إصابتها بكورونا.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، قال قصر باكنجهام في بيان إن "الملكة إليزابيث الثانية ألغت مشاركاتها المخطط لها لأنها تعاني من أعراض فيروس كورونا".

وقال المتحدث باسم القصر إن الملكة "قررت عدم القيام بأعمالها الافتراضية المخططة اليوم لكنها ستواصل مهامها الخفيفة".

كان قصر باكنجهام قد أكد أن الملكة تعاني من أعراض خفيفة تشبه البرد.

وثبتت إصابة الملكة البريطانية البالغة من العمر 95 عامًا بفيروس كورونا المستجد Covid-19 يوم الأحد لكن أعراضها "خفيفة" وتواصل المهام الخفيفة في مقر إقامتها في قلعة وندسور.

وشاركت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بيانها الأول بعد تشخيص إصابة الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بـ فيروس كورونا المستجدCovid-19 يوم الأحد.

ومن قلب الحجر الصحي أصدرت الملكة اول بيان لها أشادت فيه بفريق الكيرلنج البريطاني للسيدات على ميداليته الذهبية الأولمبية فيبكين.

قالت: "أعلم أن مجتمعاتك المحلية والأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة سينضمون إلي في إرسال تمنياتنا الطيبة لكم ولمدربكم وللأصدقاء والعائلة الذين دعموكم في نجاحكم الكبير".

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