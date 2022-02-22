عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الزفاف غدا.. عقد قران دنيا عبد العزيز بفستان من تصميم هاني البحيري

صدى البلد

طلت الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم في عقد فرانها بفستان من تصميم هاني البحيري، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها غدا الأربعاء.


احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.

حرص على الحضور كل من محمود حميدة، ميدو عادل، ميرهان حسين، رشوان توفيق، نضال الشافعي، داليا البحيري، دنيا.

فيفي عبده تهنئ دنيا عبد العزيز بعقد القران: عقبال كل الشباب والبنات

بحضور نجوم الفن.. صور جديدة من عقد قران دنيا عبد العزيز

وكان قد ظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة “أبويا اللي اخترته”.


وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.


مسرحية زقاق المدق:

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.


مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

رشوان توفيق فيفي عبدة نجيب محفوظ نجوم الفن نضال الشافعي داليا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين: استعدوا لموجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

موضوعات متعلقة

نجوم الفن في مهرجان جمعية الفيلم السنوي

محمد حماقي وخالد جلال وهاني رمزي يقدمون العزاء في والدة عمرو مصطفي|صور

وتتكرر مأساة سيدنا يوسف.. كلمات مؤثرة للعراقي سيف عريبي في وداع الطفل ريان

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

بعد نجاح تايله.. شادي شامل يواصل خطواته للعالمية بدويتو جديد مع مالوما

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

المصممة العالمية منال عجاج تضع بصمتها في دبي أكسبو 2020 بتصميم مستوحى من الحضارة البريطانية

البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي ربيع وصيف 2022 بحضور السفير المصري.. صور

ترشيحاتنا

هل كان خطاب بوتين "إعلان حرب".. وما خطورة الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك؟

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. 10 تصورات و3 محاور للدعم.. تعرف عليها

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

الشوط الأول.. انبي يتقدم علي الاتحاد السكندري 1-0 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "إعصار 63" الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

فيديو

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

معرفتش أخد حقى.. بثينة رشوان تروى تفاصيل خسارتها الإنتاجية والمسرح بوابتى

فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ