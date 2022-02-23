كرم جبر: القمة العربية في الجزائر ستكون الأخطر.. ويجب أن تخرج بقرارات حاسمة|فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القمة العربية القادمة في الجزائر ستكون الاخطر، مؤكدا أنه عليها الخروج بقرارات تتعلق بالقضايا المهمة على راسها ليبيا وسوريا واليمن وجميعها قضايا ساخنة تحتاج الى الحسم.

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لا بد من التوصل لاتفاق بين الزعماء العرب، ولا بد من سحب القوات الأجنبية و والميليشيات السلحة من الدول، ولا بد لوجود رؤية لجامعة الدول العربية لتوحيد الصف بين الدول.

وتابع كرم جبر، انه كنا نهاجم القمم العربية في السابق لانها كانت قمم الشجب، وكانت تخرج ببيانات وردية، مؤكدا أنه نحن في حاجة إلى قمة لوحدة الصف العربي وان تكون لها قرارات حاسمة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الدول العربية تواجه ضربات وقصمات قوية وهذه المنطقة أصبحت مسرح لمؤامرت كبيرة على كل الدول، خاصة بعد “الجحيم العربي” وليس الربيع العربي .