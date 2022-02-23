عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة المنضمين للمنتخب الوطني مواليد 2003

منتخب الشباب يستدعى
منتخب الشباب يستدعى 5 لاعبين من فريق بورفؤاد 2003

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد المنضمين للمنتخب الوطني لكرة القدم  من مواليد 2003، مشيدا بتفوقهم الرياضي الذي أهلهم للانضمام للمنتخب الوطني،  مؤكدا أننا نفخر بهذه النماذج الشبابية المشرفة من أبناء بورسعيد،  وان هذا يعد إنجازا لمدينة بورسعيد والتي تشهد انضمام هذا العدد من أبناءها الرياضيين للمنتخب الوطني لأول مرة.

وتمنى محافظ بورسعيد للشباب المنضمين للمنتخب الوطني، تحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال مسيرتهم الرياضية وأن يرفعوا اسم مصر عاليا في كافة الفعاليات الرياضية،  متمنيا التوفيق لأبناء بورسعيد في مختلف المجالات 
 

حرمان الطلاب المتجاوزين 15 يوم غياب من أداء الامتحانات في بورسعيد


وكان خمس لاعبين من فريق نادي بورفؤاد الرياضي ، لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣، شاركوا في المعسكر المفتوح لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر والذي انطلق أمس الاثنين  واليوم الثلاثاء ، بأحد الفنادق بالقاهرة وفقا

وتلقى نادي نادي بورفؤاد كتاب من الاتحاد المصري باختيار كل من على بحيري ( حارس مرمى ) و ميدو رمضان ( راموس ) و مصطفى اشرف بيكهام و فارس زياده ( ميسي) و محمد السيد لاعبو فريق 2003 لمعسكر منتخب الشباب المغلق بداية من اليوم ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ ، ويمتد حتي ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢، استعدادًا للمباريات الودية والرسمية.


ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة مديره الفني محمود جابر، للمشاركة في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها مصر العام المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 في أندونيسيا.

يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب من محمود جابر مديرا فنيا، وكرم مرسى مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

بورسعيد محافظ بورسعيد منتخب مصر الاتحاد المصري منتخب الشباب محافظة بورسعيد منتخب مصر للشباب اللواء عادل الغضبان بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

السيسي يوجه طلبة الكلية الحربية بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي تتميز بها القوات المسلحة

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول إنشاء قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

إسرائيل تكثف غاراتها..ماذا تريد تل أبيب من الهجوم المتكررعلى سوريا؟ خبير يجيب

شعراوي: الحكومة تسعي لتمكين المرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم

شكله جميل ويفرح.. شوبير يتغزل في الأهلي وموسيماني عقب رباعية مصر المقاصة

قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب سوريا يتسبب بأضرار مادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

صور .. صلاح عبد الله ضيف شرف خامس حلقات اللعبة 3

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

فيديو

نام 22 ساعة.. كواليس قصة وفاة طبيب المنيا

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ