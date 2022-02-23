محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة المنضمين للمنتخب الوطني مواليد 2003

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد المنضمين للمنتخب الوطني لكرة القدم من مواليد 2003، مشيدا بتفوقهم الرياضي الذي أهلهم للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا أننا نفخر بهذه النماذج الشبابية المشرفة من أبناء بورسعيد، وان هذا يعد إنجازا لمدينة بورسعيد والتي تشهد انضمام هذا العدد من أبناءها الرياضيين للمنتخب الوطني لأول مرة.

وتمنى محافظ بورسعيد للشباب المنضمين للمنتخب الوطني، تحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال مسيرتهم الرياضية وأن يرفعوا اسم مصر عاليا في كافة الفعاليات الرياضية، متمنيا التوفيق لأبناء بورسعيد في مختلف المجالات





وكان خمس لاعبين من فريق نادي بورفؤاد الرياضي ، لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣، شاركوا في المعسكر المفتوح لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر والذي انطلق أمس الاثنين واليوم الثلاثاء ، بأحد الفنادق بالقاهرة وفقا

وتلقى نادي نادي بورفؤاد كتاب من الاتحاد المصري باختيار كل من على بحيري ( حارس مرمى ) و ميدو رمضان ( راموس ) و مصطفى اشرف بيكهام و فارس زياده ( ميسي) و محمد السيد لاعبو فريق 2003 لمعسكر منتخب الشباب المغلق بداية من اليوم ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ ، ويمتد حتي ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢، استعدادًا للمباريات الودية والرسمية.



ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة مديره الفني محمود جابر، للمشاركة في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها مصر العام المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 في أندونيسيا.

يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب من محمود جابر مديرا فنيا، وكرم مرسى مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.