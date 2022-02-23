عميد تربية بورسعيد: انتهاء المرحلة الثانية لتدريب التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية|صور

أعلنت الدكتورة شيرين دسوقي عميد كلية التربية جامعة بورسعيد أنه تم الانتهاء من الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبى والذي يقام تحت عنوان "التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بجميع مدارس محافظة بورسعيد والذي يقام المدرسة اليونانية الحديثة .

عميد تربية بورسعيد تثني على على المشاركة الإيجابية للمتدربين من المعلمين

وكان قد بدأ البرنامج التدريبى السالف ذكره والمخصص لمعلمى بورسعيد فى المرحلة الإبتدائية ‏منذ اسبوعين، وقد شارك في المرحلة الأولى والثانية منه أكثر من ٢٠٠ معلم ، حيث أن التدريب تحت إشراف وتنظيم كلية التربية جامعة بورسعيد برئاسة عميد الكلية دكتورة شرين دسوقي ، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة الدكتور أكرم حسن وكيل المديرية ،ويقام بالمدرسة اليونانية الحديثة ببورسعيد تحت قيادة مدير المدرسة موريس فريد ، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

من جانبها أكدت الدكتورة شيرين دسوقي عميد الكلية أن التدريب السالف ذكره ينبثق من حزمة البرامج التدريبية المعدة لمعلمى المرحلة الإبتدائية للتنمية المستدامة لمهاراتهم مع نقل وقياس الأثر على ‏المدى البعيد .

عميد تربية بورسعيد تثني على على المشاركة الإيجابية للمتدربين من المعلمين

وتابعت دكتورة شيرين أن التدريب خلال الأسبوع الثاني اشتمل على عدة محاور أهمها التفكير الابتكاري وقد حاضر في ذلك المحور الدكتور إبراهيم رفعت وكيل الكلية ، كما اشتمل التدريب أيضا على محور خاص بالتعلم الحقيقي والتعلم بالاكتشاف واستراتيجيات التدريس الحديثة ، هوقد حاضرت فيه الدكتورة إيمان الريس.

عميد تربية بورسعيد تثني على على المشاركة الإيجابية للمتدربين من المعلمين

و أردفت " تضمن التدريب أيضا مناقشة محور التقويم الحقيقي والاصيل ،وقد حاضر فيه الدكتور محمد حال ، مشيرة بأن التدريب سيستمر للأسبوع الحالي وهو الأسبوع الثالث على التوالي وسيشارك فيه نفس أعضاء هيئة التدريس من أساتذة كلية التربية جامعة بورسعيد أيضا وسيتم التدريب لمعلمين جدد من المعلمين والمعلمات للمرحلة الابتدائية المستهدفين "

عميد تربية بورسعيد تثني على على المشاركة الإيجابية للمتدربين من المعلمين

كما أثنت عميد كليه التربيه جامعه بورسعيد على المشاركة الإيجابية للمتدربين من معلمى بورسعيد والتفاعل البناء مع المحاضرين ، مؤكدة على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة للتدريب والتأكيد على التزام الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي .