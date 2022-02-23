عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسين: المقربون من عمرو دياب يسمونه "حظ"|خاص

تامر حسين
تامر حسين

كشف الشاعر تامر حسين تفاصيل أغنية "أنت الحظ" للمطرب عمرو دياب والتي حققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ٥٠ مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وقال تامر حسين خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد": الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وفي حفلة دبي الأخيرة الجمهور كان مستمتعا جدا بها، وكانوا ينادوني في الشارع بـ"ياحظ"، وأنا كنت أعبر من خلالها عن المشاعر ونقول من خلالها إن هناك أناسا حولنا وشهم علو علينا"

وتابع": المقربون من عمرو دياب يسمونه "حظ"، وكتبت من الأغنية ١٨ كوبليه وحينما رأينا النجاح في اليوم الأول انبهرنا".

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حنان مطاوع.. شاهد

خالد تاج الدين عن حذف ألبومات عمرو دياب على يوتيوب:مشكلة بسيطة وبتتحل


وكان الشاعر تامر حسين قال عن كوبليه جديد لأغنية “أنت الحظ” لم يطرح بالأغنية الأصلية، وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع “صدى البلد”.

ويقول الكوبليه:

عارف انت العُملة النادرة
اللى أنا دورت عليها
أنا عينى بقيت مُش قادرة
تسرح ف عيون حواليها
ياما ناس جنبك مابانوش

وكان قد حل الشاعر تامر حسين ضيفا على موقع “صدى البلد”، واحتفل بنجاحاته في عام ٢٠٢١، وتحدث عن حصده لأكثر من ٩٠٪ من جوائز العام.

كما تحدث "حسين" عن تاريخه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، والجديد الذي يحضره معهم خلال الفترة القادمة، ورأيه في اغاني المهرجانات.


وكانت قد تخطت أغنية أنت الحظ للمطرب الكبير عمرو دياب حاجز ال٥٠ مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب بعد ثلاثة أشهر من طرحها.


ونشر الشاعر  تامر حسين، فيديو عبر حسابه على فيسبوك مع الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي وهم يغنون "أنت الحظ".

وكتب حسين": حفلة جامدة مع الأسطورة عمرو دياب الذوق كله وملك الإستيدج اللى مروقها عليها".

وعلى جانب آخر، روجت الفنانة شذى لأحدث أغانيها التي تحمل اسم: اه ياليلنا، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت شذى، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: "متوفر الان"، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


أغنية اه ياليلنا لـ شذى، من كلمات: تامر حسين، الحان: محمد النادي، توزيع: طارق عبد الجابر، هندسة صوتية وميكس وماستر: أمير محروس. 

غادة عبد الرازق عمرو دياب حنان مطاوع خالد تاج الدين الهضبة عمرو دياب اغاني المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

موضوعات متعلقة

غدا.. إلهام شاهين تكشف أسرار من حياتها في حبر سري

تامر حسين يكشف تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد| خاص

أخبار الفن..تامر حسين يكشف عن كوبليه جديد لأغنية "أنت الحظ"..طرح أولى حلقات منورة بأهلها 6 مارس.. أبنة سامي العدل تترك الفن وتفتح مشروع طعام

العُملة النادرة.. تامر حسين يكشف عن كوبليه جديد لأغنية "انت الحظ"| فيديو

ابنة سامي العدل تترك الفن وتفتح مشروع طعام في الشارع بدهب

ابنة حميد الشاعري تطرح ثاني أغانيها so suddenly.. فيديو

الشاعر تامر حسين في ضيافة صدى البلد| صور

لقاء سويدان: عدد الأفلام قليل والسينما مقفولة على ناس معينة

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ