تامر حسين: المقربون من عمرو دياب يسمونه "حظ"|خاص

كشف الشاعر تامر حسين تفاصيل أغنية "أنت الحظ" للمطرب عمرو دياب والتي حققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ٥٠ مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وقال تامر حسين خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد": الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وفي حفلة دبي الأخيرة الجمهور كان مستمتعا جدا بها، وكانوا ينادوني في الشارع بـ"ياحظ"، وأنا كنت أعبر من خلالها عن المشاعر ونقول من خلالها إن هناك أناسا حولنا وشهم علو علينا"

وتابع": المقربون من عمرو دياب يسمونه "حظ"، وكتبت من الأغنية ١٨ كوبليه وحينما رأينا النجاح في اليوم الأول انبهرنا".



وكان الشاعر تامر حسين قال عن كوبليه جديد لأغنية “أنت الحظ” لم يطرح بالأغنية الأصلية، وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع “صدى البلد”.

ويقول الكوبليه:

عارف انت العُملة النادرة

اللى أنا دورت عليها

أنا عينى بقيت مُش قادرة

تسرح ف عيون حواليها

ياما ناس جنبك مابانوش

وكان قد حل الشاعر تامر حسين ضيفا على موقع “صدى البلد”، واحتفل بنجاحاته في عام ٢٠٢١، وتحدث عن حصده لأكثر من ٩٠٪ من جوائز العام.

كما تحدث "حسين" عن تاريخه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، والجديد الذي يحضره معهم خلال الفترة القادمة، ورأيه في اغاني المهرجانات.



وكانت قد تخطت أغنية أنت الحظ للمطرب الكبير عمرو دياب حاجز ال٥٠ مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب بعد ثلاثة أشهر من طرحها.



ونشر الشاعر تامر حسين، فيديو عبر حسابه على فيسبوك مع الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي وهم يغنون "أنت الحظ".

وكتب حسين": حفلة جامدة مع الأسطورة عمرو دياب الذوق كله وملك الإستيدج اللى مروقها عليها".

وعلى جانب آخر، روجت الفنانة شذى لأحدث أغانيها التي تحمل اسم: اه ياليلنا، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت شذى، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: "متوفر الان"، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



أغنية اه ياليلنا لـ شذى، من كلمات: تامر حسين، الحان: محمد النادي، توزيع: طارق عبد الجابر، هندسة صوتية وميكس وماستر: أمير محروس.