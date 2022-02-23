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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. برلماني تكشف حقوق المرأة المطلقة

برلمانية: القيادة السياسية تحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، معنى مصطلح حق الكد والسعاية، مؤكدة أنه يعد حماية مجتمعية للمرأة، لافتة إلى أن هذا المصطلح ليس جديدا ومعروفا منذ زمن.

 

وأضافت أمل سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن للمرأة حقا في ثروة زوجها بعد الوفاة في حال انها شاركت في هذه الثروة بالإضافة لحقها الشرعي في الميراث.

 

وأكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد به العديد من الأمور الهامة في هذا السياق.

https://fb.watch/blZGbLSM8y
 

أمل سلامة حق الكد حماية مجتمعية مفيدة شيحة اخبار التوك شو

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