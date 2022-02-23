برلمانية: القيادة السياسية تحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات

أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. برلماني تكشف حقوق المرأة المطلقة

كشفت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، معنى مصطلح حق الكد والسعاية، مؤكدة أنه يعد حماية مجتمعية للمرأة، لافتة إلى أن هذا المصطلح ليس جديدا ومعروفا منذ زمن.

وأضافت أمل سلامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن للمرأة حقا في ثروة زوجها بعد الوفاة في حال انها شاركت في هذه الثروة بالإضافة لحقها الشرعي في الميراث.

وأكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحافظ على حقوق المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد به العديد من الأمور الهامة في هذا السياق.

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