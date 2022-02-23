إحباط محاولة تهريب أمبولات لـ علاج الأورام بـ جمارك مطار شرم الشيخ

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تركيا اشتبه أحمد حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أردني الجنسية يحمل حقيبة محاولا الخروج بها من باب اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع اجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تكليف حاتم سالم مأمور الجمرك في حضور سلامة محمد رئيس قسم الامن الجمركي بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين بالتفتيش الذاتي وجود عدد ٢٥ أمبول خاص بعلاج الأورام مخبأة داخل الجاكيت الخاص به مخباة داخل الأكمام والأساور .

قرر محمود فتحي شلبي مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي السيد محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونه السيد عبد النبي وحسام مصطفي ومحمد شلبي .

يأتى تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.