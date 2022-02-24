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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمرها أكثر من 110 أعوام.. مدرسة العباسية الثانوية للمتوفقين أقدم مدارس الإسكندرية.. شاهد

مدرسة العباسية الثانوية
مدرسة العباسية الثانوية

"إسكندرية ماريا وترابها زعفران"، مقولة شهيرة تُطلق على عروس البحر، حيث تزخر محافظة الإسكندرية بالأحياء التاريخية، والمعالم السياحية، والشواطئ الجميلة.

كما تزخر المدينة الساحلية الساحرة بمعالم تاريخية تمتد جذورها لعشرات ومئات السنين، فلكل شارع حكاية، ولكل ميدان قصة وحدودته، ولكل مبنى أصل وتاريخ.

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مدرسة العباسية الثانوية

وتعتبر مدرسة العباسية الثانوية العسكرية بنين من أقدم وأعرق المدارس بالإسكندرية موجودة حاليافى 11 شارع نبيل محمود(( شارع جرين سابقا))، إذ يعود تاريخ بنائها إلى عام 1910، وبلغ عدد طلابها أنذاك 485 طالبًا.

المدرسة كانت ولا تزال للمتوفقين، يعرفها كل أهالي سكان الإسكندرية، وبالتحديد سكان منطقة محرم بك؛ المدرسة لم يكن مكانها أبدًا في شارع جرين، ولكن مكانها الأصلي كلية العلوم بمحرم بك.

بدأت الدراسة فى مدرسة العباسيه في أكتوبر 1910 واتحول ليها كثير من تلاميذ المدارس الآميرية ،ووصل عدد تلاميذها 475 تلميذا بعد حوالى أربع شهور من بداية الدراسة.

افتتاح المدرسة

احتفلت نظارة المعارف (وزارة التربية والتعليم) بافتتاحها رسميا يوم السبت الموافق 21 يناير 1911 برئاسة الخديوى عباس حلمي الثاني وبحضور  ( الآمير عمر طوسون ) رئيس مجلس النظار وقتها (رئيس الوزراء).

وحضر الافتتاح  نظار الآشغال و الحربية و البحرية و المعارف و محافظ الإسكندرية و أعضاء المجلس البلدي وكبار موظفي الحكومة بالاسكندرية.

وفي حفل الافتتاح، قال ناظر المعارف  أحمد باشا حشمت (وزير التعليم أنذاك) إن المبنى تكلف حوالى ربع مليون جنيه وأنه تم  بناء المدرسة في أربع سنين.

واستأذن حشمت الخديوى عباس حلمي أن يطلق اسمه على المدرسة لأنها بنيت في عصره فوافق الخديوى على تسميتها باسم:  المدرسة العباسية الثانوية.

نقل المدرسة من مكانها 

وعندما قرر الملك فاروق فى سنه 1938 تاسيس جامعة فاروق الأول، والتي أصبحت عام 1952  جامعة الإسكندرية، تغير مقر المدرسة حيث تم الاستعانة بمبنى المدرسة لكلية العلوم، ونقلت المدرسة إلى مقرها الحالي اللى كان مدرستين متجاوريتين مدرسة سعيد للبنين ومدرسة اسماعيل للبنات، وأصبحت مدرسة العباسية في مقرها الحالي منذ ذلك الوقت.

وتم بناء مدرستين الأولى اسمها مدرسة العروة الوثقى والتانية اسمها الجمعية الخيرية وحتى اليوم مدرسة العباسية الثانوية العسكرية للبنين هى مدرسة المتفوقين .

 

مدرسة العباسية
مدرسة العباسية
مدرسة العباسية
مدرسة العباسية
مدرسة العباسية (3)
مدرسة العباسية (3)
مدرسة العباسية (2)
مدرسة العباسية (2)
مدرسة العباسية
مدرسة العباسية
الاسكندرية وزارة التربية والتعليم مدرسة العباسية الثانوية العسكرية عروس البحر محافظة الاسكندرية الخديوي عباس حلمي الثاني

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