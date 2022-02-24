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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الخطارة في الشرقية: أسلاك الضغط العالي خطر يهدد أرواحنا

صدى البلد

استغاث أهالي قرية الخطارة الصغرى فى مركز فاقوس التابعة إلى محافظة الشرقية، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، متضررين من وجود خط الضغط العالي المار بين البيوت ويعرضهم للخطر.

ويقول مصباح محمد فى رسالتها: “نعاني أشد المعاناة نحن أهالي قرية الخطارة الصغرى فى مركز فاقوس التابع إلى محافظة الشرقية، من أبراج الضغط العالى التى تسبب خطرا كبيرا جدا جدا على أرواحنا جميعا، مما يشكل خطورة علينا وعلى الأطفال بصفة خاصة والأجنة والحوامل، وتم عمل شكوى ولم ينظر فيها حتى الآن”.


وأضاف: “بيوتنا تحت ضغط عالٍ، وخط الضغط العالي بيمر من بين البيوت ويقرب حوالي متر من البلكونات، وسلك الضغط العالي وقع أكتر من مرة وربنا ستر على أطفالنا”.

واختتم: "لذا نناشد المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع وندعو الله عز وجل أن تصل أصواتنا إلى السادة المسئولين لحل هذه المشكلة الخطيرة والتى تعرض صحتنا وأبناءنا إلى الخطر الشديد".


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01026627016

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية الضغط العالي أبراج الضغط العالي قرية الخطارة الصغرى مركز فاقوس

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