عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| بعد بيع قهوة للمارة.. قرار مهم من الفنان كريم الحسيني

كريم الحسيني
كريم الحسيني

كشف الفنان كريم الحسيني - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري - عن استعداده للسفر من أجل العرض المسرحي الذي يشارك به «أمر تكليف»، على أن يعود حلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما حظى على اهتمام الكثير من الجمهور والمتابعين بعدما قام بتحويل سيارته لعربة مشروبات ساخنة، وتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

 

كريم الحسيني بيع قهوة للمارة

نشر الفنان كريم الحسيني - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصير له، ظهر فيه وهو يقوم ببيع القهوة والمشروبات الساخنة على الطريق بسبب عدم عمله في الوقت الحالي. 

وعلق كريم الحسيني على الفيديو قائلًا: «#مشروعى #الجديد #مشروعى_الجديد #الشغل_مش_عيب #حلمك_ملوش_تاريخ_صلاحيه». 

txt

نجوم فن ابتعدوا عن مهنة التمثيل .. كريم الحسيني يبيع قهوة للمارة.. و حسين أبو حجاج يصلح إطارات السيارات

txt

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

أحدث أعمال كريم الحسيني 

الجدير بالذكر أن كريم الحسيني شارك فى بطولة مسرحية "زقاق المدق"  على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

 

مسرحية زقاق المدق 

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

رواية زقاق المدق 

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

كريم الحسيني أحدث أعمال كريم الحسيني أعمال كريم الحسيني الفنان كريم الحسيني فيديو الفنان كريم الحسيني فيديو كريم الحسيني عيد ميلاد كريم الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عواصف ترابية وأمطار| الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة.. فيديو

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

موضوعات متعلقة

فنانة متعددة المواهب.. تعرف على ضحية شادي خلف بقضية التحرش الجنسي

وسم القلب.. تعرف على تفاصيل ألبوم فهد الكبيسي

طرح أغنية عجبي لـ محمد حماقي وتوما .. غداً

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

فريق Maroon 5 الأمريكي يحيي حفلا بمصر.. تفاصيل

تطور مهم| سمير صبري يجري عملية جراحية بالقلب غدا

أحمد عصام يبهر العالم في احتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

صدمته سيارة نقل..تفاصيل حادث والد لؤي عبدون نجم ذا فويس كيدز على الدائري

ترشيحاتنا

الزمالك يبدأ المفاوضات مع إيبوكا.. وإنبي يحدد 20 مليون جنيه

محامي كهربا: الحكم في قضية اللاعب خلال شهر وسيتم تخفيض الغرامة

أوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في مدينة دونيتسك

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة جديدة حول الأزمة الأوكرانية

خاص| بعد بيع قهوة للمارة.. قرار مهم من الفنان كريم الحسيني

هل النوم على البطن حرام ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ