خاص| بعد بيع قهوة للمارة.. قرار مهم من الفنان كريم الحسيني

كشف الفنان كريم الحسيني - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري - عن استعداده للسفر من أجل العرض المسرحي الذي يشارك به «أمر تكليف»، على أن يعود حلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما حظى على اهتمام الكثير من الجمهور والمتابعين بعدما قام بتحويل سيارته لعربة مشروبات ساخنة، وتصدر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

كريم الحسيني بيع قهوة للمارة

نشر الفنان كريم الحسيني - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصير له، ظهر فيه وهو يقوم ببيع القهوة والمشروبات الساخنة على الطريق بسبب عدم عمله في الوقت الحالي.

وعلق كريم الحسيني على الفيديو قائلًا: «#مشروعى #الجديد #مشروعى_الجديد #الشغل_مش_عيب #حلمك_ملوش_تاريخ_صلاحيه».

أحدث أعمال كريم الحسيني

الجدير بالذكر أن كريم الحسيني شارك فى بطولة مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية زقاق المدق

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

رواية زقاق المدق

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.