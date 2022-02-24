أحمد الشامي يواصل تصوير مشاهده مع مصطفى شعبان في «دايما عامر»

يواصل الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل "دايما عامر" ما بين الأقصر وأسوان، ويتواجد مع فريق عمل المسلسل، ومنهم مصطفى شعبان وميرنا نور الدين وكريم عفيفي ومحمد محمود وسماء إبراهيم وعدد آخر كبير من الفنانين، وأيضا المخرج مجدي الهواري.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد الشامي في مسلسل “الرواية”، والذي يجمع عددا من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، وأحمد الشامي، ومحمود عبد المغني، وآيتن عامر، وشيري عادل، وثراء جبيل، وعايدة رياض.

ومسلسل “الرواية” يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.