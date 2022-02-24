شهدت الدراسة فى مدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات بمحافظة بورسعيد اليوم، الخميس، استقرارا وانتظاما في حضور الطالبات.

وتابع أحمد والى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انتظام الدراسة وحضور الطالبات، موجها باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهن من عدوى فيروس كورونا‎.‎

حضور طالبات إسلامية بورسعيد للبنات وانتظام الدراسة

وأكد وكيل مديرية تعليم بورسعيد أن الزيارة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتوجيهات الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ‏بالمتابعة اليومية لمدارس المحافظة لمتابعة انتظام حضور الطلاب.‏

حضور طالبات إسلامية بورسعيد للبنات وانتظام الدراسة

واطمأن وكيل مديرية تعليم بورسعيد خلال الزيارة على انتظام الدراسة بالمدرسة مع الالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية والمناهج، كما تطرقت الزيارة إلى تفقد المعامل ‏المدرسية والقاعات الدراسية بالمدرسة.‏