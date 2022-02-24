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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... عصام الحضري داخل جهاز "بخار"

صدى البلد

نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهر الحضري في الفيديو، وهو داخل جهاز لعمل جلسة بخار.


يذكر أن قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ، إن الكابتن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، والكابتن محمد الشناوي حارس المنتخب والنادي الأهلي، ظلا طوال الوقت فى ظهري خلال بطولة الأمم الأفريقية.  

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الشناوي فى بداية البطولة كان موفقا، وبعد الإصابة كنت جاهزا، وفى وقت نزول محمد صبحي كان الجميع فى ظهره وفى حالة نزول عصام الحضري، كان سيصبح حارسا مميزا ويحصد الأفضل.

وأشار إلى أن كل شخص يتمنى الخير للآخر، والجميع كان يسعى لكى يسعد الجماهير، والجميع كان يلعب باسم مصر.

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