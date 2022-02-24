منها ضيق التنفس.. دينا أبو السعود تكشف عن أعراض عدم كفاءة الدم

قالت دينا أبو السعود، خبيرة التغذية، إنه يجب أن نستطيع تعزيز كفاءة الدم، مشيرة إلى أن الدم يعتبر وسيلة المواصلات لكل خلايا الجسم.



وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن أعراض عدم كفاءة الدم هي الدوخة والتعب المستمر وعدم التركيز وشحوب البشرة، إلى جانب أحيانا ضيق التنفس وضربات القلب السريعة.



وفي سياق متصل، ولفتت إلى أن الأكل غير الصحي، خصوصًا المقليات، مسبب رئيسي في الأكسدة.

وأشارت إلى أن المعلبات التي تحتوي على المواد الحافظة تسبب أيضًا الأكسدة، ولذلك يجب التقليل منها بقدر الإمكان، معقبة: "الأكسدة موت بالبطيء".