عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها ضيق التنفس.. دينا أبو السعود تكشف عن أعراض عدم كفاءة الدم

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة التغذية

قالت دينا أبو السعود، خبيرة التغذية، إنه يجب أن نستطيع تعزيز كفاءة الدم، مشيرة إلى أن الدم يعتبر وسيلة المواصلات لكل خلايا الجسم.


وأضافت "أبو السعود"، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن أعراض عدم كفاءة الدم هي الدوخة والتعب المستمر وعدم التركيز وشحوب البشرة، إلى جانب أحيانا ضيق التنفس وضربات القلب السريعة.
 

وفي سياق متصل، ولفتت إلى أن الأكل غير الصحي، خصوصًا المقليات، مسبب رئيسي في الأكسدة.

وأشارت إلى أن المعلبات التي تحتوي على المواد الحافظة تسبب أيضًا الأكسدة، ولذلك يجب التقليل منها بقدر الإمكان، معقبة: "الأكسدة موت بالبطيء".

دينا أبو السعود شحوب البشرة ضربات القلب السريعة عدم كفاءة الدم التعب المستمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الوضع داخل كييف وخسائر الجيشين الروسي والأوكراني.. تفاصيل 6 ساعات من الغزو

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

إسرائيل تعلن استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية تضرب الأسواق.. الذهب والقمح والنفط يسجلون أعلى الأسعار منذ 2012

فتاة التيك توك.. موكا حجازي تستأنف على حكم حبسها لاتهامها بممارسة الفجور

شكري يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

متحدث النادي السابق: أبو جبل وقع عقود انضمامه للنصر السعودي حتى 2024

ديلوريان تشارك في معرض السيارات الكلاسيكية «بيتش كونكورز ديليجانس» بإصدار كهربائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

فيديو

هجوم شامل وإطلاق نار .. لماذا اشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

بوتين يحذر من التدخل وانفجارات هائلة في المدن الأوكرانية.. فيديو

بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ