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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الشرقية توزع 2 طن من لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع لحوم
توزيع لحوم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستلام وتسلم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الطعام لعام 2022 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ،  تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي ، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

 

محافظ الشرقية يتفقد مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية ان مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الإطعام" يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة , مشيرا الي انه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

 

يُذكر أن محافظة الشرقية قد استقبلت الدفعة الأولى من صكوك الإطعام بإجمالي 3 أطنان لحوم ،  قدمت من مديرية الأوقاف لمديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها علي المستحقين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

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الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة الشرقية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية وزارة الأوقاف محافظ الشرقية

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