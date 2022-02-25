بدايتي في الاعلانات.. الفنانة نور: شورت وفانلة وكاب أول عمل غني لي

حلت الفنانة نور والفنان أحمد زاهر، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج “ سهرانين ” المذاع على قناة “ أون”.

وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل، قائلة :" بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم اكن احب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم احبها ".

وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في إعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور :" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة ".

وأضافت الفنانة نور:" كنا بنعمل حفلات كل أسبوع في منزل صاحب لينا وكنا بنرقص كلنا قدام اللي بنحبهم في الحفلة وكل واحد بيحاول يبهر ويلفت انتباه الثاني".

