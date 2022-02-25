محافظ المنوفية يفتتح تطوير مسجد الفتح بالجهود الذاتية بقرية الماي بشبين الكوم



افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال إحلال وتجديد مسجد " الفتح " بالجهود الذاتية بقرية الماي بمركز ومدينة شبين الكوم علي مساحة 520م2

رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والنائب أحمد حجازي عضو مجلس النواب ، فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، الدكتور عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي .



أدي محافظ المنوفية شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتح ، وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " الإسراءُ والمعراج ُ وفريضة ُ الصلاةِ " ، حيث تناولت الخطبة ثلاث محاور هي أولاً : حديث فريضة الصلاة في السماء ، وثانياً : الحكمة من فريضة الصلاة في السماء ، ثالثاً : الصلاة معراج روحي إلي الله تعالي .

وأكد خطيب الجمعة أن رحلة الأسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد إسراءً ومعراجاً لإنها إرادة من لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ، قائلاُ أن الله أسري بنبيه محمد صلي الله عليه وسلم من المسجد الحرام الي المسجد الأقصي وأُعرج به الي السموات العلي حتي وصل الي سدرة المنتهي ( مكان لم يصل اليه جبريل عليه السلام ولا نبي مرسل أو ملك مقرب ) ، موضحاً أن الحكمة من فرضية الصلاة في السماء دون بقية العبادات نظراً لأهميتها ومكانتها العظيمة

أشار “ الخطيب ” الى أن فريضة الصلاة هي معراج وغذاء روحي يتقرب بها العباد الي الله تعالي وأن الحياة بدون صلاة خاوية من الروح ، وفي نهاية خطبته أكد علي أهمية المحافظة والمداومة علي أداء فريضة الصلاة لما لها من أثر روحي ونفسي وثواب عظيم عند الله تعالي .



أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ، مثمناً دور وزارة الأوقاف في إفتتاح العديد من المساجد ، مشيراً إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية .



ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن مسجد " الفتح " أًسس عام 1973 وتم تجديده بالجهود الذاتية عام 2021 ويتكون المسجد من دورين ، يشمل دار مناسبات ومصلي للسيدات ويستوعب أكثر من 1000 مصلي ، ويعتبر من المساجد ذات الطابع المعماري المتميز ، مضيفاً أنه خلال عام 2021 تم إفتتاح ما يقرب من 10 مساجد تنوعت بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم بنطاق المحافظة .