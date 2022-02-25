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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح تطوير مسجد الفتح بالجهود الذاتية بقرية الماي بشبين الكوم

افتتاح مسجد في المنوفية
افتتاح مسجد في المنوفية


افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال إحلال وتجديد مسجد " الفتح  " بالجهود الذاتية بقرية الماي بمركز ومدينة شبين الكوم علي مساحة 520م2  

 رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والنائب أحمد حجازي عضو مجلس النواب ، فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، الدكتور عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي .


 أدي محافظ المنوفية شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتح ، وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " الإسراءُ والمعراج ُ وفريضة ُ الصلاةِ " ، حيث تناولت الخطبة ثلاث محاور هي أولاً : حديث فريضة الصلاة في السماء ، وثانياً : الحكمة من فريضة الصلاة في السماء ، ثالثاً : الصلاة معراج روحي إلي الله تعالي .

 وأكد خطيب الجمعة أن رحلة الأسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد إسراءً ومعراجاً لإنها إرادة من لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ، قائلاُ  أن الله أسري بنبيه محمد صلي الله عليه وسلم من المسجد الحرام الي المسجد الأقصي وأُعرج به الي السموات العلي حتي وصل الي سدرة المنتهي ( مكان لم يصل اليه جبريل عليه السلام ولا نبي مرسل أو ملك مقرب ) ، موضحاً أن الحكمة من فرضية الصلاة في السماء دون بقية العبادات نظراً لأهميتها ومكانتها العظيمة 

 أشار “ الخطيب ” الى أن فريضة الصلاة هي معراج وغذاء روحي يتقرب بها العباد الي الله تعالي وأن الحياة بدون صلاة خاوية من الروح ، وفي نهاية خطبته أكد علي أهمية المحافظة والمداومة علي أداء فريضة الصلاة لما لها من أثر روحي ونفسي وثواب عظيم عند الله تعالي .


أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ، مثمناً دور وزارة الأوقاف في إفتتاح العديد من المساجد ، مشيراً إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية .


ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن مسجد " الفتح " أًسس عام 1973 وتم تجديده بالجهود الذاتية عام 2021 ويتكون المسجد من دورين ، يشمل دار مناسبات ومصلي للسيدات ويستوعب أكثر من 1000 مصلي ، ويعتبر من المساجد ذات الطابع المعماري المتميز  ، مضيفاً أنه خلال عام 2021 تم إفتتاح ما يقرب من 10 مساجد تنوعت بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم بنطاق المحافظة .

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