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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

إريكسن
إريكسن

أكد الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفورد الإنجليزي، مشاركة مواطنه كريستيان إريكسن أمام نيوكاسل في بطولة “ البريميرليج”.

 

ولم يشارك إريكسن في أي مباراة كرة قدم رسمية منذ تعرضه لسكتة قلبية أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في شهر يونيو الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وقال فرانك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كريستيان إريكسن سيكون في الفريق وسيصل إلى أرض الملعب غدا.. إنه يوم عظيم بالنسبة لنا جميعًا ولكن بشكل لكريستيان وعائلته "

 

وأضاف:" سأترك مسألة ما إذا كان سيلعب كأساسي أم كبديل، ستعرفون حينها."

يُذكر أن نادي إنتر قام بفسخ عقد إريكسن لعدم سماح قوانين الدوري الإيطالي بمشاركته في المباريات لزراعته جهاز تنظيم ضربات القلب، لينضم لـ برينتفورد في صفقة انتقال حر.

نيوكاسل البريميرليج الدنمارك الدوري الايطالي كأس الأمم الافريقية برينتفورد إريكسن كريستيان إريكسن

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