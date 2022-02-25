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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يكشف عن صورا جديدة من كواليس "دايما عامر"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. 


وظهر مصطفى شعبان، من كواليس مسلسله القادم “دايما عامر”، مما نال إعجاب متابعيه.


ينشغل الفنان مصطفى شعبان في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022،بطولة، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.


يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_١٦٢٠٠٠
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_١٦٢٠٠٠

 

https://www.instagram.com/tv/CaZppl-jES5/?utm_medium=copy_link

مصطفى شعبان كواليس مسلسل دايما عامر مجدي الهواري السباق الرمضانى

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